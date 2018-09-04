Gaziantep’e iki ayrı uçak firmasından çifte müjde

Gaziantep’te 20-22 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan I. Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali (GastroAntep) için İstanbul’da gerçekleştirilen tanıtım toplantısına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, GTO Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Başkanı Ahmet Fikret Kileci Atlas Jet Yönetim Kurulu Başkanı Ali Murat Ersoy’la görüştü. Görüşmede Atlas Jet tarafından Gaziantep’e uçak seferleri düzenlenmesi için bilgi alışverişi yaptı.

Görüşmenin bir hayli verimli geçtiğini belirten GTO Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım, Gaziantep’in gerek iç gerekse dış ticarette belirlenen hedefleri yakalayabilmesi için kolay ulaşılan bir şehir olması gerektiğini belirterek, “Havayolu şirketleri ile yaptığımız görüşmelerde olumlu sonuç almamız bizleri mutlu ediyor. Çünkü hava ulaşımında yaşadığımız sorunlar, yurt içinde ve yurt dışında yeni müşteriler bulmaya veya var olan müşterileri ile ilişkilerini güçlendirmeye çalışan firmalarımızı zora sokmakta. Gaziantep Ticaret Odası olarak iş dünyasından gelen talepler üzerine yaptığımız girişimler sonucunda havayolu şirketlerinin şehrimize yeni seferler düzenleyecek olması iş dünyası adına bizleri sevindiriyor” dedi.

"Turimde, üretimde ve ihracatta Gaziantep uçmak istiyor’

Gaziantep’in hava ulaşımında aynı zamanda Kilis, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerini de desteklediğine dikkat çeken GTO Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin’in başkanlığında Oda başkanları olarak Atlasjet Yönetim Kurulu Başkanı Ali Murat Ersoy ile yaptığımız görüşmeler neticesinde bu havayolu şirketi Gaziantep’ten kış seferlerine başlayacak.Gaziantep turizm için, üretim için, ihracat için uçmak ve rakamlarını uçurmak isteyen bir kent. En güvenli ve verimli ulaşım şeklinin havayolu ulaşımı olduğu günümüzde, ülkemizin en fazla ihracat yapan 6. kenti olan, Gastronomi alanında UNESCO Kreatif Şehirler Ağı’na giren ve turizm potansiyelini daha da arttıran Gaziantep’e düzenlenen sefer sayılarının artması kaçınılmaz hale geldi. Gaziantep’e düzenlenen sefer sayılarının artması kentimizin yanı sıra bölgenin desosyo-ekonomik ve kültürel kalkınmasına önemli katkı sağlayacak. Son dönemde Atlas Jet firmasının Gaziantep’ten çekilmesi hava ulaşımında önemli bir sıkıntı yaşatmıştı. Görüşmelerimiz neticesinde bu şirketin kış ayından itibaren yeniden seferler düzenlemeye karar vermesi hava ulaşım ağlarımıza önemli katkı sağlayacak” şeklinde konuştu.

Temaslarına devam eden heyet, Pegasus Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ile de bir araya geldi. Görüşmede Pegasus Havayolları tarafından Gaziantep’e yapılan uçak seferleri ve uygulanan bilet fiyatları değerlendirildi. Heyet, Ali Sabancı’dan Gaziantep uçuş fazlarının gözden geçirilip artırılması için gerekli çalışmaların yapılacağı sözünü aldı.