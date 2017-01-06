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06 Ocak 2017 22:01

Gaziantep’e şehit ateşi düştü

Gaziantep’e şehit ateşi düştü

06 Ocak 2017 22:01

Şırnak’ta Gabar Dağı’nda güvenlik güçlerince terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan Teğmen Mustafa Yazgan’ın Gaziantep’teki baba ocağına acı haber ulaştı.
Şırnak’ta Gabar Dağı’nda terör örgütü PKK’ya yönelik güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda şehit olan Teğmen Mustafa Yazgan’ın (28) Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Hacıbaba Mahallesi Şehit Kazım Tekin Sokak’taki evine acı haber ulaştı. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asılırken acı haberi duyan şehidin annesi Sadet ve babası Abdullah Yazgan gözyaşlarına boğuldu.
4 kardeş olan şehit Mustafa Yazgan’ın bekar olduğu, babası Abdullah Yazgan’ın ise işsiz olduğu öğrenildi.



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