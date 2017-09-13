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13 Eylül 2017 12:15

Gaziantep’e şehit ateşi düştü

Şehit Piyade Erbaş İbrahim Halil Çetinkaya’nın Gaziantep’teki baba evine ateş düştü.

Gaziantep’e şehit ateşi düştü

13 Eylül 2017 12:15


Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Uğurca Karakolunda 10 Eylül pazar günü PKK’lı teröristlerin havan saldırısında yaralanan Piyade Erbaş İbrahim Halil Çetinkaya ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde şehit olmuştu. 26 yaşındaki Piyade Erbaş İbrahim Halil Çetinkaya’nın şehit haberi Gaziantep’teki baba evine ulaştı. Şehidin belediye işçisi babası Mehmet ve annesi Meliha gözyaşlarına boğuldu. Şehadet haberinin ardından şehidin Şehitkamil ilçesi Selimiye Mahallesi’ndeki evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit İbrahim Halil Çetinkaya’nın 2’si kız toplam 7 kardeşi olduğu öğrenildi. Kardeşlerden Bekir Çetinkaya Denizli’de vatani görevini yaparken, diğer kardeşi Mehmet Ali Çetinkaya’nın Van Erciş’te uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.


Şehit İbrahim Halil Çetinkaya’nın naaşı ikindi namazının ardından düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.




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