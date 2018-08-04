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04 Ağustos 2018 11:26

Gaziantep’e şehit ateşi düştü

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, zırhlı polis aracının geçişi sırasında PKK’lı teröristlerin yolu tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı (EYP) infilak ettirmesi sonucu yaralanan Gaziantep’in Nizip ilçesi nüfusuna kayıtlı özel harekat polisi Recep Emre Yılmaz (26), tedaviye alındığı hastanede şehit oldu.

Gaziantep’e şehit ateşi düştü

04 Ağustos 2018 11:26


Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde PKK’lı teröristler, zırhlı aracın geçişi sırasında, yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada, 9 polis memuru yaralandı. Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı polisler ilk müdahalelerinin ardından da Hakkari’ye sevk edildi. Tedaviye alınan yaralı polislerden Recep Emre Yılmaz, doktorların tüm çabasına rağmen şehit oldu.


Gaziantep nüfusuna kayıtlı, tarih öğretmenliği bölümünden mezun şehit polis memuru Recep Emre Yılmaz’ın öğretmenlik mesleğini bırakıp polis olduğu ve 2 yıldır görev yaptığı öğrenildi. Şehit polis Yılmaz’ın nişanlı olduğu ve şehit olmasaydı 1 ay sonra düğünü olacağı öğrenildi. Şehit Yılmaz’ın cenazesi, ikindi namazını müteakip yapılacak törenin ardından memleketi Gaziantep’in Nizip ilçesinde defnedilecek.




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