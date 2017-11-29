Gaziantep’e yeni sağlık müdürü

Dr. Abdulkadir Turgut göreve başladı.

27.11.2017 tarihi itibari ile göreve başlayan Turgut, yaptığı açıklmada “Gaziantep’in sağlık alanında çağdaş ve kaliteli sağlık hizmeti sunumu ile Türkiye’nin lider ili olması vizyonunu gerçekleştirmek noktasında üstlendiğimiz sorumluluğun farkında olarak, şehrimizin ihtiyaçları doğrultusunda hem özel hem kamuda sağlık hizmetlerinde standartların yükselmesi, bölgede sağlık hizmetlerini, modern tıbbın ve çağın imkanlarını kullanarak layık olunan şekilde vatandaşlarımızın hizmetine sunarak etkin, güvenilir, ulaşılabilir ileri teknolojik donanımlı sağlık kuruluşlarına sahip olmak ve Gaziantep’i özellikle sağlık turizmi konusunda adından söz ettirecek bir noktaya getirebilmek için hızlı hareket ederek hep birlikte güzel işler başaracağız” ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Abdulkadir TURGUT kimdir?

17.12.1975 tarihinde İskenderun’da doğdu.

2000 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2001-2003 tarihleri arasında askerliğini İstanbul’da yaptı.

2003-2008 yılları arasında İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlık eğitimini aldı.

2008-2011 yılları arasında İstanbul Yakacık Doğumevi ve Çocuk hastalıkları hastanesinde zorunlu hizmetini tamamlayarak aynı yıllar arasında Başhekim yardımcılığı ve Başhekimlik görevlerini yürüttü.

İleri Laparoskopik ve Histereskopik cerrahi eğitimlerini aldı.

2011 yılında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında Yardımcı Doçent olarak göreve başladı.

Ocak-Temmuz 2014 tarihlerinde Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri (ÜYTE) konusunda Klinik IVF (Tüp Bebek) eğitimini aldı.

2011-2014 yılları arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalına bağlı Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı.

2011-2013 yılları arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı.

2014-2016 yılları arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalına bağlı Perinatoloji Bilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı.100’ün üzerinde ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış makale ve bildirileri mevcuttur. Birçok projede görev aldı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesinde Reprodüktif Endokrinoloji ve İnfertilite kliniğinde öğretim üyesi olarak görev yapmakta iken 27.11.2017 tarihi itibari ile Gaziantep Sağlık Müdürü olarak atanan Doç. Dr. Abdulkadir Turgut, evli ve 2 çocuk babasıdır.