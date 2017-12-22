Gaziantep’in asırlık lezzeti bulgura coğrafi işaret tescili

UNSECO’nun Kreatif Şehirler Ağına giren ilk Türk şehri unvanını elinde bulunduran Gaziantep, mutfak zenginliklerinin korunmasına yönelik sürdürülen Coğrafi İşaret Tescil Belgesi çalışmalarıyla bu alandaki başarısını taçlandırıyor. Gaziantep Ticaret Borsası Genel Sekreteri Özgür Bayram, yaptığı açıklamada, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) nezdinde yürüttükleri Coğrafi İşaret Tescil Belgesi başvurularının sonuçlarını almaya başladıklarını ifade etti. Gaziantep’le özdeşleşmiş ve üretimi bu yörede yapılan 20 farklı ürünün tescil belgesini almak için TÜRKPATENT kurumuna başvuruda bulunduklarını kaydeden Bayram, “Borsamız proje departmanının iki yıldır sürdürdüğü özverili çalışmalar neticesince son bir ay içerisinde Antepfıstık Ezmesi, Antep Tırnaklı Pidesi, Antep Lahmacunu ve Antep firiğinin Coğrafi İşaret Tescil Belgesini aldık. Bu ürünlerimiz Gaziantep’in tescilli birer markaları ve değerleri olarak kayıtlara geçti. Son olarak yemek kültürümüzün asırlık lezzeti, sarı altınımız, sağlık dostu Antep Bulguru için yaptığımız başvurudan olumlu sonuç aldık. Geleneksel Antep Bulgurunun Coğrafi İşaret Tescili için yaptığımız başvuru Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından onaylandı. Antep Bulgurunun tescilli bir ürün olarak kentimizin marka değerleri arasına katılmasına katkı sunan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şehrimize ve tüm üreticilerimize hayırlı olsun” dedi.

Ekonomiye katkı

Gaziantep’in Türkiye’de en fazla bulgur üretimi yapan illerin başında geldiğini belirten Bayram, gastronominin yanı sıra sağlıklı ve besleyici özelliğinden dolayı bulgurun kent için önemli bir ekonomi kaynağı olduğunu belirtti. Bulgurun uluslararası tanıtımına yönelik 2016 yılı içerisinde ‘Bulgur Festivali’ düzenlediklerini anımsatan Bayram, “Geleneksel yöntemlerle hazırlanarak piyasaya sürülen Coğrafi İşaretli Antep Bulguru gerek kalitesinin korunması açısından gerekse de dünyanın son yıllarda bu ürünü yeniden keşfetmeye başlamasından dolayı çeşitli pazarlarda üreticilerimize avantajlar sağlayacaktır” dedi.

Bulgur, vazgeçilmek ürün

Bulgur, dünyada ilk işlenmiş gıda ürünlerinden biri olarak eski çağlardan beri farklı kültürler tarafından tüketilmiştir. Bulgur buğdayın temizlenmesi, pişirilmesi, kurutulması ve sınıflandırılması ile elde edilen üründür.

Bulgur üretiminde genellikle Triticum durum buğdayı kullanılmaktadır. Bulgur ülkemizde Türk Gıda Kodeksi Bulgur Tebliği (TEBLİĞ NO: 2016/49) ile belirtilen şartlara uygun olarak üretilmektedir

Antep bulgurunun özellikleri

Antep bulgurunun kendine has koku ve rengini elde etmek için en önemli etken buğdaydır. Bulgur üretiminde kullanılan buğdayın türü bulgurun kalitesini etkileyen faktörlerin başında gelmektedir. Bulgur üretiminde sert buğday (Triticum durum) adı verilen makarnalık buğdaylar kullanılmalıdır. Bunun nedeni, sert buğdayların parlak sarı renkli olması, proteince diğer buğdaylara nazaran daha zengin oluşudur. Antep bulguru için kullanılan buğdayın Güneydoğu topraklarında protein olum evresinde yağmur almayan, nispeten kurak ve susuz yetiştirilmiş sert buğday olması gerekir. Bu topraklarda yetişen buğdayın diğer sert buğdaylara göre protein miktarı daha yüksektir . Yüksek oranda sarı renk pigmenti (lutein) içerdikleri için Triticum durum buğdayları Antep bulguru üretiminde öncelikli olarak kullanılır. Antep bulguru yüzey olarak düzgün ve homojen bir yüzeye sahiptir. Genel olarak parlak veya mat sarı renkte ve diğer bulgurlara göre daha köşelidir. Diğer bulgurlardan farklı olarak Antep Bulguru tavlama süresi 15-20 dakikadır ve nem oranı yüzde 15-17 oranına gelene kadar işlem devam eder. Antep bulgurunda temizleme sonrasında çekiçli ve/veya diskli değirmenlerde kırma işlemi gerçekleştirilir Kabuk soyma işlemi dikey kabuk soyucularda yapılır. Bu aşamaları farklı şekilde gerçekleştirilen ürünler özellikle renk ve aroma yönünden farklılık göstermektedir.