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22 Aralık 2016 10:17

Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü

Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü

22 Aralık 2016 10:17

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 95’inci yıl dönümünü kutladı.
GSO Başkanı Adil Konukoğlu, yayımladığı mesajında, Kurtuluş Savaşı sırasında tam 11 ay şehrin her sokağında işgalci güçlere karşı kahramanca direnen Gaziantep halkının yiğitliğini ve cesaretini bütün dünyaya gösterdiğini vurguladı. Gaziantep’in kahramanlığının, TBMM’nin verdiği ‘’Gazi unvanı ve İstiklal Madalyası’’ ile özümsendiğini belirten Konukoğlu, ‘’Vatan toprakları uğruna canlarını veren 6 bin 317 şehidimiz, Anadolu’da milli mücadelenin ateşini yakmıştır. Gaziantep tarihte eşine az rastlanır bir destan yazmıştır. Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum’’ dedi. GSO Başkanı Konukoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı gün de bu asil milletin ve Gazianteplilerin ikinci kurtuluş mücadelesinden zaferle çıktığını belirterek, "Milli mücadele ruhunu her zaman diri tutup, vatan topraklarımıza göz dikenlere, birlik beraberliğimize kast edenlere asla müsaade etmeyeceğiz. Aydınlık bir geleceğe doğru yürümenin yolu özgürlük ve demokrasiden, birlik beraberliğimizi pekiştirmekten, bağımsız yaşama azmimizden geçmektedir. Atalarımıza olan borcumuzu ancak şehrimizi ve ülkemizi her alanda hak ettiği ileri noktalara taşıyarak ödeyebiliriz. Bütün hemşehrilerimin Kurtuluş Bayramını en içten duygularımla kutlarım” diyerek sözlerini tamamladı.



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