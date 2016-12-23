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23 Aralık 2016 14:29

Gaziantep’in Düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü

Gaziantep’in Düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü

23 Aralık 2016 14:29

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümünü kutlayarak, "Bu topraklarda gözü olan insanlarla hep meşgul olduk, uğraştık. Dün olduğu gibi yarın da bu mücadeleyi vermek zorundayız” ifadesini kullandı.
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 95 yıl önceki Antep savunmasının eşsiz bir mücadele örneği ile tarihin altın sayfalarına geçtiğini belirtti. Mücadelenin yokluk ve yoksulluk içerisinde verildiğini hatırlatan Fadıloğlu, "Antep savunması, baştan sona destan olan Kurtuluş Savaşımızda son derece modern silahlarla donatılmış işgal kuvvetlerine karşı yokluk ve yoksulluk içerisinde büyük bir irade ve kararlılık ile eşsiz bir mücadele örneğidir. 95 yıl önce tarihin altın sayfalarına yazılan Antep savunması, tüm Türk milletinin kahramanlık ve fedakarlığının, vatan sevgisinin, bağımsızlık aşkının ulaşılmaz şahikasını temsil eden bir kurtuluş mücadelesidir. Bu toprakları canları pahasına miras bırakanların yokluk, yoksulluk ve açlık içerisinde çelik gibi bir irade, inanç ve azimle işgal kuvvetlerine karşı koyanları unutmamak gerekir. Çok hassas bir dönemdeyiz. Ülkemizin birçok yerinde canlar yanıyor, fidanlar devriliyor ve yürekler yanıyor. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılması, bu ülkenin korunması adına mücadele şevkimizin artması daha da önemlisi gençlerimizin de bunun farkında olmaları gerekiyor. Tarih boyunca herkesin gözü vatan topraklarımızda oldu, olmaya da devam edecek. Bu topraklarda gözü olan insanlarla hep meşgul olduk, uğraştık. Dün olduğu gibi yarın da bu mücadeleyi vermek zorundayız. Bizim için vatanımız ve özgürlüğümüz söz konusu olduğunda geçmişteki binlerce yıllık tarihimizde görüldüğü gibi gözümüzü kırpmadan seve seve canımızı verdiğimizi bütün dünya biliyor. Destansı mücadelemizi, Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyetini emanet ettiği gençlerimizin de en iyi şekilde öğrenmesi, bunu en iyi şekilde sahiplenerek, aynı inanç ve kararlıkla gelecek nesillere aktarılması konusunda hepimize büyük görevler düşüyor. Bu topraklar üzerinde yaşayan herkes; her günü 25 Aralık ruhuyla yaşamalı, ülkemizi ve milletimizi aydınlık günlere ulaştırma gayesiyle çalışmalı, üzerine aldığı her türlü görev ve misyonu, bu vatanı miras bırakan ecdadımıza layık bir şekilde yerine getirmelidir. Antep’i ’Gazilik’le onurlandıran, bizlere, üzerinde onurla ve başı dik yaşadığımız bu toprakları 95 yıl önce bizlere emanet eden o büyük destanın aziz kahramanlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi, adını bildiğimiz ve bilmediğimiz herkesi bir kez daha rahmetle anıyorum. Bu dileklerimle tüm Gazianteplilerin 25 Aralık Kurtuluş yıl dönümünü kutluyorum" dedi.



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