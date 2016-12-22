Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 95’nci yıldönümü

GAHİB Başkanı Salahattin Kaplan, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 95’inci yıl dönümünü kutladı.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Salahattin Kaplan, Gaziantep’in bugün elde ettiği başarıların ardından savunma ruhunun yattığını belirtti. Kaplan, Antep Savunması’nın, bir halkın yokluk ve açlıkla imtihanı olduğunu belirterek, Gaziantep’in bugünlere gelmesinde emeği olanları rahmet ve şükranla andığını ifade etti. Kaplan, Antep halkının savunmada verdiği mücadeleyi bugün de kalkınma alanında vermeye devam ettiğini de sözlerine ekledi. 95 yıl önce büyük bir destan yazan Anteplilerin torunlarının bugün ekonomide ve kalkınmada destan yazmak için çalıştığını vurgulayan Kaplan, “Antep halkının özünde mücadele, azim ve kararlılık var. Bir asır önce topraklarını savunmak için azim ve kararlılıktan ödün vermeyen Antep halkı, bugün de ekonomi ve kalkınmada aynı azim ve kararlığı göstermektedir. Biz halı ihracatçıları olarak şehrimizin adını en iyi şekilde duyurmak için çalışıyoruz. Diğer sektör temsilcileri de aynı şekilde ülkesine ve kentine katkı sağlamak için mücadele veriyor. Herkesin yegane amacı şehrinin ve ülkesinin kalkınmasıdır. Bu duygu ve düşünce devam ettiği sürece hedeflerimize ulaşır, hem şehrimize hem de ülkemize önemli katkılar sağlamış oluruz" diye konuştu.

Kaplan, Antep Savunması’nın şehit ve gazilerini rahmet ve minnetle andığını da vurguladı.