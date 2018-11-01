Gaziantep'in Ekim ayı ihracatı yüzde 10,4 oranında arttı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'in Ekim ayı ihracatının yüzde 10,4 oranında artışla 655 milyon 42 bin dolar olarak gerçekleştiğini kaydetti. Ünverdi ayrıca, Gaziantep'ten Ocak-Ekim 2018 döneminde 5 milyar 679 milyon 266 bin dolar ihracat yapıldığını ve geçen yılın aynı dönemine göre Gaziantep'ten yapılan ihracatın yüzde 5,4 oranında arttığını belirtti.

GSO Başkanı Adnan Ünverdi yaptığı açıklamada, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendirerek, kent olarak yılsonunda7 milyar dolar ihracat rakamını yakalamayı hedeflediklerini ifade etti. Gaziantep'in en fazla ihracat yapan iller arasında 6. sıradaki yerini koruduğunu dile getiren Ünverdi, bu rakamların elde edilmesinde emeği geçen sanayicileri ve ihracatçıları tebrik etti. İhracattaki pozitif verilere rağmen ekonomide yaşanan sıkıntılı süreçte, iç piyasaya yönelik üretim yapan firmalarla, ihracat yapan firmalara kademeli olarak destek verilmesi gerektiğine dikkati çeken Ünverdi, “Devletimizin üreten kesime vereceği destekle birlikte ekonominin tüm aktörleri birlik içerisinde hareket ederse bu sıkıntılı süreci çok daha kolay atlatırız. Bu anlamda bankacılık sektörünün reel sektöre yaklaşımında daha hassas olması üreten, istihdam eden, ihraç eden kesimin gücünü artıracaktır. Sanayici, bankacı, tüm kurum ve kuruluşlar el ele verirsek düzlüğe çıkmamız çok daha kolay olur” diye konuştu.

Küresel ekonomide yaşanan daralma ile birlikte yerli üretimin öneminin çok daha hissedilir hale geldiğine dikkati çeken Ünverdi, yerli ve katma değeri yüksek üretimlerle mevcut rakamların çok daha üzerine çıkılabileceğini söyledi. Yerli üretimi arttırma noktasında eğitime, Ar-Ge'ye ve yenilikçi anlayışa daha fazla önem verilmesi gerektiğinin altını çizen Ünverdi, “Bu anlayışa göre yol haritaları çizilmeli ve buna göre eğitim modelleri geliştirmeliyiz. Özellikle son süreçte yaşadığımız dolar fiyatlarındaki değişkenlik, kur baskısı ve faizler yerli üretimin ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Ülke olarak bağımsız bir ekonomi için üretmemiz ve ürettiğimizi dünyaya satabilmemiz gerekiyor.Üretimde millileşme, markalaşma ve tümüyle yerli üretimler yapabilmemiz büyük önem taşıyor.Ülke olarak tek çıkış yolumuz da bu zaten” dedi.

Özellikle savunma sanayinde yerli üretim konusunda Gaziantepli sanayicilerin taşın altına elini koymaya hazır olduğuna vurgu yapan Ünverdi, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Hükümetimiz özellikle son dönemde savunma sanayinde yerli üretime büyük ağırlık veriyor. Gaziantep olarak bu konuda yapılacak çalışmalara destek vermeye hazırız. Savunma sanayinin yanı sıra bölgemizdekiyüksek teknolojili yatırımların artması için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”