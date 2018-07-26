Gaziantep’in en büyük, Türkiye’nin ikinci büyük camisi Şahinbey’de

Ankara Kocatepe Camii, İstanbul Sultanahmet Camii ve Adana’daki Merkez Sabancı Camii’den de daha büyük olarak tasarlanan cami, 14 bin 700 m2’lik alana inşa ediliyor. Türkiye’nin en büyük ikinci Camisi olacak olan Akkent Cami’nin kubbe yüksekliği 67 metre olurken, kubbe çapı ise 34 metre genişliğinde olacak. Akkent Parkı içerisine inşa edilen cami zemin kat, birinci kat ve ikinci kattan oluşacak. Caminin 4 bin 800 m2’lik avlusunda 44 adet 30 m2 büyüklüğünde külliye şeklinde odalar bulunacak.

20 Bin kişi aynı anda ibadet yapabilecek

Görkemi ve işçiliği ile Türkiye’nin en önemli camisi konumunda olacak olan Akkent Cami’nin sadece iç kısmında aynı anda 20 bin kişi ibadetini yapabilecek. Ancak avlusunun da kullanılması halinde bu rakam 60 bine kadar çıkabiliyor.

Talimatı Başkan Erdoğan verdi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’la Kahramanmaraş’da Abdülhamithan Camii’ni gezerken aralarında bir diyalog geçtiğini ifade ederek, "Orada Sayın Başkanımız Gaziantep’e büyük bir cami yapılması talimatını verdi. Bizde bunun üzerinde çalıştık. Akkent Mahallemizde 100 bin metrekare parkımızın içinde bizim bir cami alanımız vardı. Bu alan için caminin yapımına karar verdik, camimiz hızla yapılıyor. En yakın zamanda da vatandaşlarımızın hizmetine açabilmek için çalışıyoruz. Şimdiden camimizin Gaziantep’imize ve Şahinbey’imize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.