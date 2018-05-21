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21 Mayıs 2018 18:20

Gaziantep’in en genç adayı adayı listede

AK Parti’nin en genç Gaziantep milletvekili aday adaylarından Hatice Merve Tatar, 12.

Gaziantep’in en genç adayı adayı listede

21 Mayıs 2018 18:20

Sıradan aday gösterildi.


Hükumetin seçilme yaşını 18’e düşürmesinin ardından AK Parti Gaziantep milletvekili aday adaylığı için başvuran 20 yaşındaki Hatice Merve Tatar, 12. Sıradan aday gösterildi.


20 yaşındaki Tatar Partisi için gece gündüz demeden çalışacağını belirterek, “Aday olmak benim için büyük bir gurur. Ancak aday olmasaydım bile partim için gece gündüz demeden çalışmaya devam edecektim. Şimdi halkımızın karşısına çıkıp kendimizi anlatacağız. Cumhurbaşkanımız liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın biz gençlere açtığı bu yolda sonuna kadar yürüyeceğiz. Kadınların sesi olmak istiyorum, öğrencilerin sorunlarını meclise taşımak ve parlamentoda çözüm bulmak istiyorum” diye konuştu.




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