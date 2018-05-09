Gaziantep’in geleceğine büyük yatırım

Uğur Okulları Kampüs Müdürü Kasım Ateş, Gaziantep Kampüsünün okul öncesinden lise son sınıfa kadar eğitim vereceğini belirterek, "Eğitimde başarısını kanıtlamış olan Uğur markası ile Gaziantep’in geleceğine yatırım yapıyoruz. Gazianteplilerin eğitime bakış açısını değiştirmeyi, eğitimde farkındalık oluşturmak kısacası eğitimde standartları yükseltmeyi hedefliyoruz. Uzun yıllardan bu yana Gaziantep’te Bahçeşehir Koleji olarak hizmet veren okulu çağın gereklerine göre yenileyerek kampüs haline getiriyoruz. Her türlü teknolojik, sportif ve sanatsal faaliyetleri gerçekleştirecek altyapısıyla hizmet verecek olan kampüsümüz önümüzdeki eğitim ve öğretim döneminde Gazianteplilerle buluşacak" dedi.

Yoğunlaştırılmış yabancı dil eğitimi

Uğur Okullarının eğitim felsefesi hakkında bilgi veren Kampüs Müdürü Kasım Ateş, "Yarım asırlık deneyimi, başarısı ve vizyonu ile öğrencileri geleceğe hazırlayan Uğur Okulları, okul öncesinden başlayarak fiziki şartları, deneyimli öğretmen kadrosu, analitik düşünceyi destekleyen STEM ve erken STEM yaklaşımı, kişiye özgü rehberlik hizmeti ve sınava hazırlık merkezleriyle eğitime yeni bakış açısı kazandırmaktadır. Uğur Okullarında eğitim, öğrencilerin ek olarak hiçbir eğitim kurumundan destek alma ihtiyacı hissetmemesi üzerine tasarlanmıştır. Uğur Okullarında, 5. sınıftan itibaren yoğunlaştırılmış yabancı dil eğitimi verilmektedir. Lise son sınıfa kadar verilen eğitimde hem yüz yüze hem de online ortamda öğrenme imkanı sunulmaktadır. Uğur International ile hem yurt içi hem de yurt dışı gezilerine katılma imkanı bulan Uğur Okulları öğrencileri, gittikleri yerlerin kültürünü öğrenerek kendilerine yeni bir vizyon katmaktadır. Aynı zamanda yurt dışı yaz okulu programları bulunan Uğur International, öğrencilere hem yurt dışı deneyimi yaşatmakta hem de yabancı dil eğitimlerini pekiştirme imkanı sunmaktadır" dedi.

Öğrencileri dünya vatandaşı olarak yetiştireceğiz

Eğitim stratejilerini, öğrencilerin 21. yüzyıl becerileriyle donanmaları ve geleceğe hazırlanmaları üzerine kurguladıklarını belirten Kampüs Müdürü Kasım Ateş, "Uğur Okulları, öğrencilerinin sınavlara hazırlanırken gereksinim duyduğu rehberlik hizmetlerini en kaliteli şekilde almalarına olanak tanır. Uğur Okulları, okul öncesi müfredatında yer alan erkenSTEM yaklaşımı ile 4 ile 10 yaş arasındaki öğrencilerin üreten, sorgulayan, analitik düşünen, deneyimleyerek öğrenen ve ezbercilikten uzak nesiller olarak yetişmesini sağlamaktadır. Uğur Okullarının temel amacı vizyoner bakış açısına sahip, yenilikçi bireyler yetiştirmek; lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin hedeflerine en verimli, en ekonomik ve en huzurlu şekilde ulaşmalarını sağlamaktır. Uğur Okullarının Gaziantep Kampüsünde öğrencilerimize hem fiziki şartları hem de akademik kadrosu ile mükemmel bir eğitim öğretim hizmeti sunacağız. Öğrencilerimizi dünya vatandaşı olarak yetiştireceğiz" dedi. Uğur Okullarının Gaziantep yatırımında Kampüs Müdürü olarak görev alan Kasım Ateş, eğitiminin ve çalışma hayatının büyük bölümünü yurt dışında geçirdi. Kasım Ateş, Eğitim Bilimleri, Alman Dili ve Edebiyatı ve Dil Bilimi olmak üzere üç ayrı fakülteden mezun oldu. 22 Yıl boyunca Almanya Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğretmen ve yönetici olarak görev yaptı. İstanbul’daki bazı okul ve üniversitelerde görev yaptıktan sonra Darüşşafaka’dan emekli oldu. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında 3 yıl Genel Müdür Yardımcısı ve Eğitim Danışmanı olarak görev yapan Kasım Ateş Uğur Okullarının Gaziantep yatırımında Kampüs Müdürü olarak görev aldı.