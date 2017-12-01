Gaziantep’in ihracatı artıyor

2016 yılı Kasım ayında 563 milyon 565 bin dolarlık ürün ihraç edilmişti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerini değerlendiren Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, 2017 Ocak - Kasım ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 oranında artışla 5 milyar 964 milyon 887 bin dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

Konukoğlu, “Son aylarda döviz kurlarında yaşanan iniş çıkışlara rağmen istikrarlı artışın olması sanayicilerimizin doğru yolda olduğunun ifadesidir. Sanayicimizle ne kadar övünsek azdır” dedi.

Yakaladıkları başarının asla tesadüf olmadığını kaydeden Konukoğlu, “Sanayicilerimizin alın teridir. Bizlere bu mutluluğu yaşatan sanayicilerimizle gurur duyuyor ve kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konukoğlu, Gaziantep’in 2017 yılı Ocak - Kasım dönemdeki ihracatıyla en fazla ihracat yapan 10 il arasında beşinci sıradaki yerini koruduğunu da sözlerine ekledi.