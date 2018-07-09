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09 Temmuz 2018 11:44

Gaziantep’in ilçelerinde yol çalışmaları devam ediyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tüm ilçelerde yol asfaltlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Gaziantep’in ilçelerinde yol çalışmaları devam ediyor

09 Temmuz 2018 11:44


Nizip, Oğuzeli, Nurdağı, İslahiye, Araban, Yavuzeli ve Karkamış ilçelerinde 2014-2017 yılları arasında 196 kilometre sıcak asfalt serimi, 881 kilometre sathi kaplama, 2 bin 351 kilometre asfalt yama çalışması yürüten Büyükşehir, yolları yeniledi, modern bir hale getirdi.


Gerek altyapı gerekse üst yapı çalışmalarıyla ilçelerdeki eksiklikleri gideren Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda ilçelerde yol açma ve genişletme çalışmalarında ciddi bir yol kat etti. Buna göre, 2014-2017 yıllarında Nizip ilçesinde 220 kilometre, Oğuzeli ilçesinde 209 kilometre, Nurdağı ilçesinde 113 kilometre, İslahiye ilçesinde 104 kilometre, Araban ilçesinde 112 kilometre, Yavuzeli ilçesinde 76 kilometre ve Karkamış ilçesinde 48 kilometre sathi kaplama yapıldı. Nizip ilçesinde 104 kilometre, İslahiye’de 14 kilometre, Araban’da 24 kilometre, Yavuzeli’nde 9 kilometre, Karkamış’ta 5 kilometre, Oğuzeli’nde ve Nurdağı’nda 20 kilometre sıcak asfalt serildi.


Çeşitli nedenlerle deforme olan yolların düzeltilmesi amacıyla asfalt yama çalışmalarında, Nizip’te 586 kilometre, Oğuzeli’nde 395 kilometre, Nurdağı’nda 244 kilometre, İslahiye’de 334 kilometre, Araban’da 259 kilometre, Yavuzeli’nde 322 kilometre ve Karkamış’ta 212 kilometrelik uzunluğundaki yol yenilendi.


Öte yandan, Nizip ilçesine 219 bin metrekare, Oğuzeli ilçesine 155 bin metrekare, Nurdağı ilçesine 112 bin metrekare, İslahiye ilçesine 122 bin metrekare, Araban ilçesine 114 bin metrekare, Yavuzeli ilçesine 134 bin metrekare ve Karkamış ilçesine 112 metrekare olmak üzere 968 bin metrekare kilit taşı döşendi.




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