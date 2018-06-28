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28 Haziran 2018 15:09

Gaziantep’in ilk okçuluk ve ampute sahası Şahinbey’den

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Akkent Spor Köyü’ne Ampute Futbol Takımı ve okçuluk sporu için yapılan sahaları gezerek incelemelerde bulundu.

Gaziantep’in ilk okçuluk ve ampute sahası Şahinbey’den

28 Haziran 2018 15:09


Şahinbey İlçesine yaptığı yatırımlarla ilçenin çehresini değiştiren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Akkent Spor Köyüne yapılan okçuluk ve Ampute Futbol Takımı için yapılan sahaları gezerek, dev proje ile ilgili bilgi aldı.


Çok kapsamlı bir tesis


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep’e ve Şahinbey’e iki yeni saha daha kazandırdıklarını belirterek, “Gençlerimizin, sporcularımızın, rahat spor yapabilecekleri alanlar ve tesislerin olması gerçekten çok önemli. Bunun içinde tesisleşme çabamız hızlı bir şekilde devam ediyor. Şahinbey Belediyesi olarak Gaziantep’te ve Türkiye de çok az olan spor köylerinden birini Gaziantep’e ve Şahinbey’e kazandırdık. Akkent Spor Köyümüz 86.500 metre kare alan üzerine kurulu, İçerisinde kapalı spor salonu, yüzme havuzu, atletizm sahası, basketbol, voleybol, halı sahalar, tenis kortları ve yürüyüş yollarıyla birlikte komple bir tesis oldu. Şimdi içerisine bir okçuluk birde Ampute Futbol Takımımızın maçlarını rahatça yapa bileceği bir alanı kazandırmış durumdayız. Çok yakın zamanda ata sporumuz ve milli sporlarımızdan olan okçuluğu da Gaziantep’te ve Şahinbey’de hayata geçirmiş olacağız” diye konuştu.




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