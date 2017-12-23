Gaziantep’in kurtuluş bayramı

Dr. Güner Dağlı, 25 Aralık 1921’in, Gaziantep’in kurtuluş günü olmakla kalmayıp, dünyaya örnek olan bir savunmanın altın harflerle tarihe kaydedildiği gün olduğunu belirtti.

Gaziantep’in Kurtuluşunun 96’ıncı yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Prof. Dr. Dağlı, hiç yardım almadan, yaklaşık 11 ay şehirlerini savunan Anteplilerin, Kurtuluş Savaşı’nda en çok kayıp veren illerin başında geldiğine dikkati çekti.

Vatan toprağını, yaşadıkları alanı savunurken 6 bin 317 şehit veren Gazianteplilerin,yokluklar içerisinde; bağımsız vatan, özgür millet, tarihe dayalı onur ve gurur ile şeklini bu değerlere sahip olmak amacıyla şehit olanların kanından alan bayrak için bir kahramanlık destanı yazdığına vurgu yapan Prof. Dr. Dağlı, “Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla tek yürek olup kenetlenen Gazişehrimiz, dünyaya örnek olmuştur. Kurtuluş Savaşı sonrası ise kültür ve tarihine sahip çıkan, ekonomide yıkılmış kentten üreten kente yol alan Gaziantepliler, kendi ayakları üzerinde durdukları gibi, örnek gösterilen bir başarı hikayesi daha yazdılar. SANKO Üniversitesi olarak, Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ben Anteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki? Onlar yalnız Antep’i değil, bütün Türkiye’yi kurtardılar’ sözlerine mazhar olan Gazişehrimiz’in eğitim ve akademik alanda hak ettiği yere gelmesi için elimizden gelen her türlü çabayı gösteriyoruz. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum” dedi.