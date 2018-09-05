Kente gelen yerli ve yabancı misafirler, bundan böyle ‘Kültür Kapısı’ndan geçerek önce buram buram tarih koklayacak, sonra yerel yiyecekleri tadacak.

“İşimiz, Gücümüz Gaziantep” sloganıyla prestijli projelere imza atan Mezopotamya ve Akdeniz’in birleştiği topraklarda var olduğu ilk günden itibaren birbirinden farklı uygarlıklara ev sahipliği yapan Gaziantep, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in önderliğinde ‘Kültür Kapısı’yla vizyonuna vizyon kattı.

Şehrin kendine has kimliğini sahiplenen Başkan Şahin ve ekibi, özgün çalışmalarla farkındalık oluşturmayı sürdürüyor. Farklı projelerle adından söz ettiren Büyükşehir, büyük bir titizlikle hazırladığı Kültür Kapısı Projesi kapsamında dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanından kente gelen misafirlere, önce ‘Kültür Kapısı’yla “Hoş Geldin” diyecek. Kültür Kapısı’ndan şehre giren misafirler, Gaziantep’in kültürünü, tarihini ve misafirperverliğini şehir merkezine girmeden deneyimleyecek.

Büyükşehir Belediyesi yoğun çalışmalar sonucunda Gaziantep Havalimanı üzerinde Geç Hitit Medeniyeti’ne özgü mimarisiyle Oğuzeli Kültür Kapısı’na dönük inşaat çalışmalarını tamamladı. 9 bin metrekarelik alana kurulan Kültür Kapısı’nda, Gaziantep tarihinin anlatıldığı sinevizyon odası, hediyelik eşyaların bulunduğu dükkân, Gaziantep baklavasının sunulduğu baklavacı, Antep fıstığının satıldığı kuruyemişçi, Antep mutfağına has yemeklerin servis edildiği restoran ve kafe yer aldı.

Kültür Kapısı önüne dikilen Hitit Uygarlığı Temalı Anıtın yapımında doğal malzemeler kullanıldı. Sodalı cam grubunda yer alan özel camlar, anıt ölçülerine göre kesildi. Anıtta, asker figürleri, kuş başlı kuyruğuyla kuş başlı insan vücutlu kanatlı figürler yer aldı.