Gaziantep’in sanat hayatına dev yatırım

ayı itibariyle milletimizin hizmetine sunmuş olacağız” dedi.

Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep’in kültür ve sanat hayatına yeni bir soluk getirecek Sanat Merkezi’nin yapımı hızlı bir şekilde devam ediyor. Toplam 5 bin 550 metrekare büyüklüğünde inşa edilecek Sanat Merkezi’nin içerisinde; 400 kişilik çok amaçlı salon, sergi salonu, açık amfi alanı, VİP salonu, prova salonları, telli çalgılar, vurmalı çalgılar, ses ve piyano atölyeleri, fotoğraf, ebru, resim, hat atölyeleri, yönetim ofisleri ile kafeterya olacak. Kısa sürede tamamlanarak halkın hizmetine sunulması hedeflenen Sanat Merkezi inşaatı hızlı bir biçimde devam ediyor. Sanat Merkezi inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

Yarışmada 1. olan proje yapılıyor

Yapılan projenin ulusal çapta bir proje yarışması ile belirlendiğini anımsatan Fadıloğlu, “Yapımı için halkımıza söz verdiğimiz Şehitkamil Sanat Merkezinin inşaatı hızla devam ediyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin yan tarafında bulunan katlı otoparkımızın üzerinde daha önce küçük bir park düzenlemesi yapmıştık. Toprak kalınlığı çok fazla olmayınca istediğimiz nitelikli parkı elde edemedik. Büyükşehir Belediyemizin de desteğiyle burada bir proje çalışması yaptık. Şehitkamil Sanat Merkezi projesi, ulusal çapta düzenlediğimiz bir yarışma ile belirlendi. 65 proje içerisinde mevcut, şu anda uyguladığımız proje birinci oldu. Daha sonra bu projenin ihalesini gerçekleştirdik. Şu anda da yapım süreci devam ediyor” şeklinde konuştu.

Gaziantep; ihracatı, imalatı, ticaretiyle çok önde bir şehir diyen Fadıloğlu, “Ancak sanatsal ve kültürel faaliyetlerle ilgili olarak istediğimiz noktada değiliz. Sanatsal ve kültürel gelişim için de nitelikli mekanlar gerekiyor. Mevcut mekanlarımız var ancak şehrin nüfusuyla doğru orantılı olarak daha yeni mekanların yapılması gerekiyordu. Bu konseptin içerisinde hem açık hem kapalı sergi salonu, sanat galerisi var. Ayrıca 400 kişilik bir salon var. Çok geniş iki tane 400 metrelik ayrı fuayeler var, bunun yanı sıra atölye çalışmalarının yapılabileceği derslikler var. Gaziantep, musikişinas bir memleket. Geçmiş dönemlerde sanat müziğinin tanınmış sanatçıları, Gaziantep’te mutlak surette Rahle-i Tedrisat görmüştür. Gaziantep’te Türk Sanat Müziğine yönelik faaliyetlerini devam ettiren cemiyetlerimizin prova yapabilecekleri bir yer dahi yok. Yapmış olduğumuz Sanat Merkezi’nde tamamen onların provalarının ve onların konserlerine yönelik olarak kullanacakları bir alan olacak” ifadelerini kullandı.

Çalışmaların 2018 yılı Haziran ayında tamamlanacağı müjdesini veren Fadıloğlu, “Sanat Merkezinde tamamen sanata yönelik olarak faaliyetler, bunun yanı sıra atölye çalışmalarında da hem plastik sanatları hem de vurmalı çalgılara yönelik olarak eğitimlerimiz olacak. Yine aşağıda yer alacak olan sanat galerisinde de plastik sanatlarına yönelik olarak çocukların yapabileceği çalışmaların olduğu bir mekan, ayrıca yaya yolunun üzerinde olması nedeniyle de sanat galerisinde en azından vatandaşlarımız yolda yürürken geçtiği anda ilgi duyup girebileceği bir mekan elde etmiş olacağız. Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezimizde büyük bir sergi salonumuz var ama yaya trafiği üzerinde olmadığı için istenilen düzeyde katılımcı olmuyor. Bizim amacımız; hem buradaki esnaflarımızın işlerine hareket katabilmek hem de yürüyüş aksı içerisinde bir sanat galerisi oluşturmak. Ben şimdiden emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah 2018 yılının 6. ayı itibariyle milletimizin hizmetine sunmuş olacağız” diye konuştu.