Gaziantep'in uluslararası festivaline “çok güzel” destek

Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali, kentin sadece yeme içme kültürünü değil Gaziantep'in evrensel değerlere sahip tüm renklerini de misafirleri ile buluşturuyor.

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in öncülüğünde ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) desteğiyle 22 Eylül'e kadar sürecek Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali, kentin sadece yeme içme kültürünü değil Gaziantep'in evrensel değerlere sahip tüm renklerini de misafirleri ile buluşturuyor. Gaziantep'in dünya standartlarına sahip, kaliteli ve yeni yaşam alanı Iconova'da, şehrin yine modern yüzünü temsil eden ZB Kuaför Iconova cadde tarafından bir dünya markası Schwarzkopf'un 120. yıl etkinlikleri çerçevesinde ana sponsor olduğu MissTurkey 2018 finalistlerinin kortej yürüyüşü hazırlıkları gerçekleştirildi. ZB Kuaför 'ünOsis ürünleri ile şekillendirdiği saçları ile MissTurkey 2018 güzelleri, festival alanına gelen misafirlere unutulmayacak bir gün yaşattı.