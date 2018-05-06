Gaziantep’in ünlü simaları, tarihi lisenin baklava gününde buluştu

Gaziantep’te 107 yıl önce kurulan Gaziantep Lisesi’nde, Gaziantep Lisesi Mezun ve Mensupları Derneği tarafından Baklava Günü düzenlendi. Okulun bu yılki mezunları için düzenlenen güne okulun mezunlarından olan Eski Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Asım Güzelbey, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım gibi şehrin önemli isimleri katıldı. Halk oyunları ekibi ve bando takımının gösterileriyle başlayan günde renkli görüntüler oluştu. Mezun öğrenciler, eski günlerdeki gibi okul sırasına girerek, saygı duruşu ve istiklal marşı okudu. Mezunlar çalınan temsili ders zilinin ardından sınıflara girdi. Eski günlerini yeniden yaşayan mezunlar, yıllar sonra tekrar geldikleri okullarında sevinç ve hüznü bir arada yaşadı. Gaziantep Lisesi’nin Türkiye’nin ve kentin tarihi kurumlarından biri olduğunu vurgulayan Güzelbey, "Gaziantep Lisesi ülkemizin ve şehrimizin en köklü en eski liselerinden biridir. Bu lisede pek çok önemli değer yetişmiştir. Burada son birkaç yıldır da baklavayla kutlama günü yapılmakta. Biz de bugün bu vesileyle eski arkadaşlarımızla buluştuk. Biz tabi artık eskilerden olduk. Ben 1967-68 mezunuyum. Yani 50 yıl önce bu okuldan mezun olmuştum. Böyle köklü bir liseden mezun olduğum için büyük bir mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

Etkinlikte konuşan Gaziantep Lisesi mezunlarından Rıdvan Fadıloğlu ise, "Bu tarihi binada okumuş olmak bizim için ayrıcalık. Benim babam da bu lisenin mezunu. Ben 1980 mezunuyum, eşim 1987 mezunu. Bize emek veren tüm hocalarımıza da teşekkür ediyorum. Bizler bugün halkımıza hizmet ediyorsak bu hocalarımızın sayesindedir. Hayatta olanların ellerinden öperim. Vefat edenlere de Allah’tan rahmet diliyorum" dedi. Baklava gününde Gaziantep Lisesi’nin en eski mezunlarından 1945 mezunu Mehmet Hayri Osmanlıoğlu ve Mehmet Tekerlek’e madalya verilirken, tüm davetlilere katılımcıları nedeniyle teşekkür edildi.