Gaziantep'in yöresel yemekleri MSM'de değer buluyor

Mezopotamya ile Fırat'ın ortasında tarihi ipekyolu üzerinde yer alan Gaziantep, her medeniyete hitap eden zengin ve farklı seçenekleriyle tatil planlarında sürekli yerini aldı. Gastronomi kentin yöresel yemekleri de Mutfak sanatları Merkezi'nde (MSM) değer buluyor

Müzeleri, hamamları, taş konakları ve doğal güzellikleriyle Doğu Anadolu'nun önemli şehirlerinden birisi olan Gaziantep, bir yıl önce Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 Nisan 2017 tarihinde kurulan Mutfak Sanatları Merkezi (MSM) ile meşhur gastronomisiyle markalaştı. Merkez, Avrupa Mutfak Mirası ağına (Culinary Heritage Europe) dahil olmayı başardı. Özgün lezzetleri, kendine has dokunuşlarıyla yorumlayan şeflerin hazırladığı geleneksel Gaziantep mutfağının en güzel örnekleri MSM bünyesinde yaklaşık bir yıldır lezzet düşkünlerine hizmet veriyor.

Gaziantep mutfak kültürünü canlı tutmak ve bu kültürü gelenekten geleceğe taşıma amacıyla kurulan Mutfak Sanatları Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı misafirler, Gaziantep'in zengin mutfak kültürünü tanıma fırsatı buluyor. Restoranın konseptiyle Gaziantep yerel mutfağı üzerine odaklanan merkezde, Gaziantep mutfağı orijinaline bağlı kalınarak farklı sunumlarla ziyaretçilerine sunuluyor.

Geleneksel Gaziantep yemekleri

Merkezin gurme bir restoran olmasının yanı sıra bir eğitim merkezi oluşu, merkezi diğer mekanlardan ayıran en önemli özelliği oldu. Sadece restorandan oluşmayan bu merkez, aynı zamanda Gaziantep'in eşsiz gastronomisini uygulamaya geçirebilecek aşçılar da yetiştirmeyi hedefliyor. Kebap, ciğer veya lahmacundan ibaret olmadığını gösteren Gaziantep mutfağındaki sayısız kazan yemeğini özgün ve modern sunumlarla ortaya çıkarmak, Mutfak Sanatları Merkezi'ndeki usta şeflerin tecrübeleri ile değer buluyor.