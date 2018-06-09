Gaziantepli halıcılardan 609 milyon dolarlık ihracat

Toplantıda açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaplan, Gaziantepli halıcıların bu yılın ilk 5 ayında 609 milyon dolarlık halı ihracatı yaptığını belirtti. Halı istişare toplantılarının sektör temsilcileri arasındaki bağı geliştirmek için yapıldığını aktaran Gaziantep Halıcılar Odası Başkanı Mehmet Törer ise bu tür toplantının verimli geçtiğini ve geleceğe dönük plan, program yapmalarına olanak sağladığını vurguladı.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği’nde (GAİB), düzenlenen istişare toplantısına GAHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaplan başkanlık yaptı. Sektörün sorunlarını ve ihracatın değerlendirildiği istişare toplantısının ardından düzenlenen geleneksel iftar yemeğine katılan halı üreticileri ve ihracatçıları birlik ve beraberlik mesajları verdi. GAHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaplan başkanlığında düzenlenen halı istişare toplantısına Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, Gaziantep Halıcılar Odası Başkanı Mehmet Törer ile çok sayıda firma temsilcisi katıldı. Sektörün önümüzdeki 5, 10 ve 15 yıllık geleceğiyle ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan toplantıda mevcut pazarların korunması ve geliştirilmesinin yanı sıra yeni pazarların da mercek altına alınması yönünde görüşler bildirildi.

“Kenetlenerek ortak hareket edecek, güç birliğiyle ihracatı arttıracağız”

GAİB hizmet binasında düzenlenen toplantı sonrası genel bir değerlendirme yapan GAHİB Başkanı Kaplan, ihracatta hedeflenen rakamlara ulaşmak için kolları sıvadıklarını, sektörde birlik ve beraberlik içerisinde ortak hareket edeerek hedeflere ulaşmanın daha kolay olacağını belirterek halının merkezinde dokunan halıları dünyanın dört bir köşesine sereceklerinin altını çizdi. Başkan Kaplan, sektörün sorunlarını çözmek için çalıştıklarını ve sorunları tespit ettiklerini belirterek, bunların çözümüne ilişkin çalışma başlattıklarını dile getirdi. Sektörün ileriye gitmesi için hazırladıkları yol haritasına göre yürüyeceklerini ifade eden Kaplan, “Bugüne kadar halı sektörünün gelişimi için büyük emekler verildi, sektör bir noktaya getirildi. Dünyanın halısı şehrimizde dokunuyor. Bu dün verilen emeklerin karşılığıdır, şimdi biz de sektörü daha ileri noktalara taşımak için çalışıyor, projeler üretiyoruz. 130’a yakın ülkeye ihracat yapıyoruz, mevcut pazarları koruyarak yeni pazarlara odaklandık. Yeni pazarlarda ağırlığımızı artırarak hedeflerimize ulaşacağız” dedi.

Halı ihracatındaki artış sürüyor

İhracat rakamlarına da değinen Kaplan, geçen yıl ocak-mayıs döneminde bölgenin halı ihracatının 565 milyon 552 bin dolarken bu yılın aynı döneminde yüzde 7,7 artarak 609 milyon dolara ulaştığını kaydetti. Halı gruplarında en fazla dış satımı 566 milyon 319 bin dolarla makine halısıyla yaptıklarını anlatan Kaplan, ihracatın yüzde 93’ünü makine halısının karşıladığını ifade etti. Makine halısını 40 milyon 790 bin dolarla tüfte halısının, 1 milyon 493 bin dolarla el halılarının ve 404 bin dolarla kilimlerin izlediğini vurgulayan Kaplan, “İhracatımızda Ortadoğu ülkeleri dikkati çekiyor, bu bölgeye 5 aylık zaman diliminde 214 milyon 582 bin dolarlık halı satışı yapıldı. Ortadoğu’yu 180 milyon 352 bin dolarla Amerika ülkeleri izledi. Avrupa Birliği ülkeleri 84 milyon 383 bin dolarla ihracatta üçüncü sırada yer alırken, Afrika ülkelerine ise 55 milyon 920 bin dolarlık halı ihracatı yapıldı. İhracatın kalan kısmını da diğer bölgelerle karşıladık. Ülkelere baktığımızda Amerika, 167 milyon 741 bin dolarla ilk sırada bulunuyor. Bu ülkeyi 90 milyon 574 bin dolarla Suudi Arabistan izlerken, 38 milyon 798 bin dolarla Irak üçüncü ülke oldu” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin halı ihracatını Güneydoğu’nun sırtladığına dikkati çeken Kaplan, Güneydoğu’dan 5 ayda 609 milyon dolarlık ihracat yapılırken, ikinci sıradaki İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin dış satımının 257 milyon 704 bin dolar olduğunu sözlerine ekledi.

"İstişare toplantıları sektörü daha güçlü kılacaktır"

Dünyanın halı merkezi konumunda bulunan ve her geçen gün sektörün geliştiğini ifade eden Gaziantep Halıcılar Odası Başkanı Mehmet Törer de, "Düzenlenen istişare toplantılarının sektör temsilcileri arasındaki bağı güçlendirdi ve verimli sonuçlara ulaşıldı. Ben toplantıya katılan sektör temsilcilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Halı sektörü toplantının ardından iftar yemeğinde buluştu

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliğinde düzenlenen halı istişare toplantısının ardından geleneksel iftar yemeğinde de bir araya gelen halı sektörünün önde gelen isimleri gündemi ve sektörle ilgili sorunları konuşarak karşılıklı görüş alışverişinde bulundular. İstişare toplantılarının her ay yapılacağını ifade eden GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan tespit edilen sorunların kısa sürede çözülmesi için birlik ve beraberlik içerisinde hareket edileceğini de sözlerine ekledi.