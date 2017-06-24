Gaziantepli ihracatçılar rotayı Katar’a çevirdi

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Abdülkadir Çıkmaz, yaptığı açıklamada, bazı Arap ülkelerinin ticari ve diplomatik ilişkilerini sonlandırdığı Katar’a ihracatı artırmak için çalıştıklarını söyledi.

Arap yarımadasının önemli ülkelerinden Katar’ın, tüketimiyle de öne çıkan bir ülke olduğunu belirten Çıkmaz, gelir ve refah seviyesi üst seviyelerde olan bu ülkenin gıda ihtiyacını karşılamak için mücadele vereceklerini ifade etti.

Birlik olarak bu ülkeye gıda başta olmak üzere birçok alanda ihracat yaptıklarını söyleyen Çıkmaz, “Bugüne kadar farklı ürün gruplarından ihracat yaptığımız Katar’ı, bugünden sonra daha da önemsemeye başladık. Katar’a ticari ve diplomasi ambargo uygulayan ülkelerin dili de dini de aynı, ama son zamanlarda bir takım fikir ayrılıkları nedeniyle ayrı düştüler. Temennimiz bu ülkelerin ilişkilerini en kısa zamanda eski haline getirmeleridir. Bu süreçte bize düşen zor günler geçiren Katar’a, özellikle gıda alanında daha çok ürün göndermektir” dedi.

Bu ülkeye ihracatta ürün ihracatında gemiden ziyade uçağın tercih edilmesi gerektiğine vurgu yapan Çıkmaz, Katar’a ihracatın devam ettiğini ancak daha çok ihracat için çalışmalarını hızlandırdıklarını belirtti.

Gıda ürünü olan, un, makarna, bulgur, yağ, şekerleme ve çikolata gibi yiyeceklerin tamamının Gaziantep’te üretildiğini, bu yönüyle Gaziantep’in Katar’ın gıda ihtiyacını karşılayacak güce sahip olduğuna dikkati çeken Çıkmaz, “Katar daha önce de önem verdiğimiz bir pazardı, bu yaşananların ardından Katar’a daha fazla önem vermeye başladık. Katar’a daha önce de ihracat yaptığımızı söyledim, ama istediğimiz seviyede değildi. Yaşanan son gelişmelerle birlikte ihracatımızın istenilen seviyeye geleceğine inanıyorum” diye konuştu.

Katar’a geçen yıl gerçekleştirilen ihracata da değinen Çıkmaz, 2016’da bu ülkeye yaklaşık 12 milyon dolarlık ihracat yapıldığını vurguladı.

Türkiye’nin her zaman mazlum milletlerin yanında olduğunun altını çizen Çıkmaz, zor bir dönemden geçen Katar’ın gıda ihtiyacının karşılanması açısından üzerlerine düşen görevi yerine getirmek için çalıştıklarını kaydetti. Bu alanda Gaziantep’in rüştünü ispatlayan bir şehir olduğunu vurgulayan Çıkmaz, gıda üretiminde önemli bir şehir olan Gaziantep’in Katar krizinde de Katar halkının gıda ihtiyacını temin etmesi için çalıştıklarını ifade etti.

Bölgeden 175 ülkeye ihracat yapıldığını Katar’ın da bunlardan biri olduğunu anlatan Çıkmaz, geçen yıl Katar’a halıdan tekstile, hububat-bakliyat ve yağlı tohumlardan meyveler ve mamullerine kadar birçok kalemde ihracat yaptıklarını hatırlattı. Katar’a geçen yıl 11 milyon 811 bin dolarlık ihracat yaptıklarını belirten Çıkmaz, bu yılın ilk 5 ayında rakamın 4 milyon 806 bin dolar olduğunu sözlerine ekledi.