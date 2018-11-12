Gaziantepli şehidin cenazesi memleketine getirildi

Hakkari'deki mühimmat patlamasında şehit olan 7 askerden biri olan Gaziantepli Topçu Er Samet Kaymakçı'nın cenazesi Gaziantep'e uçakla getirildi.

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait askeri uçakla cenazesi memleketine getirilen şehidin cenazesi Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenen törenle karşılandı. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, Gaziantep Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Halil Uysal, bazı belediye başkanları, bürokratlar ve askeri erkan ile şehidin yakınları katıldı.

Kısa bir karşılamanın ardından şehidin cenazesi, kısa bir karşılamanın ardından cenaze aracı ile Asri Mezarlığı morguna götürüldü.

Tören de şehidin yakınları göz yaşlarını tutamadı.