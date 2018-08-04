Gaziantepli şehit gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

PKK’lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı (EYP) infilak ettirmesi sonucu yaralanan Özel Harekat polisi Recep Yılmaz (26), Nizip ilçesinde Hatice Kübra Camii’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Ali Ekiyor, askeri erkan, kamu kurum müdürleri, farklı siyasi partilerden milletvekilleri, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Yılmaz’ın cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında aile mezarlığına defnedildi.

Tarih öğretmenliği bölümünden mezun olan şehidin öğretmenlik mesleğini bırakıp polis olduğu ve 2 yıldır görev yaptığı öğrenildi. Şehit polis Yılmaz’ın nişanlı olduğu ve 1 ay sonra da düğününün olacağı öğrenildi.