Gaziantepli şehit kadınların anıtı yapılıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Antep Savunmasında büyük fedakarlıklar gösteren, canını hiçe sayarak şehit olan kadınlar için anıt yaptırıyor.

Antep savunmasında sadece cephede savaşan askerler yaralanıp şehit olmadı. Şehir içinde masum halktan kadınlar da düşman ateşine maruz kaldı. Top atışları sonucu bazıları evlerde, bazıları hastanede şehit oldu.

Kadın şehitlerle ilgili büyük bir vefa örneği göstererek, anıt yaptırmak için harekete geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, ekibine anıtın 25 Aralık Gaziantep’in Kurtuluş Gününe yetiştirilmesi talimatını verdi.

Bu kapsamda Akten Köylüoğlu, Mustafa Bozhüyük, Halil İbrahim Yakar, Sibel Savcılı ve Zafer Okuducu’nun da içerisinde bulunduğu bir heyet kuruldu. Heyet, genelkurmay kayıtları ve o tarihteki hastane kayıtları ile yayınlanmış kitaplardan yararlanarak titizlikle yaptıkları çalışma sonucunda şehit kadınların isimlerini tespit etti.Araştırma sonucunda 83 kadının isimleri belirlenirken, asıl sayının çok daha fazla olduğu da belirtiliyor.Öte yandan daha sonra hikayeleri belirlenen şehit kadınların isimlerine de bu alanda yer verilecektir. Anıtta ayrıca Antep nakışı da olacak.

Anıt Boyacı Cami içerisine yapılıyor

Kurtuluş Savaşında tüm Türkiye’de olduğu gibi Gaziantep’te de düşmana karşı zorlu bir mücadele verilmiştir.

Savaşan askerlerin yanında bu zorlukları çocuklar, yaşlılar ve kadınlar da acılar içinde yokluğun da getirdiği çile ile yaşamışlardır. Bütün bu zorluklara rağmen çocuk ve yaşlılara bakan kadınlar aynı zamanda cephede çarpışan askerlere de çeşitli yardımlarda bulunmuşlardır.

Bu uğurda şehit veya gazi olan binlerce kadın ve çocuğun olduğu da bilinen bir gerçektir.

Ülkemizin içinde bulunduğu bu ağır şartlar altında Gaziantep’te de zorlu mücadele aynı şekilde devam etmekteydi. Uzun süren savunma ve savaş sonrası 25 Aralık 1921 tarihinde bağımsızlığına kavuşan şehrimizde de bedeller ağır olmuştur.6 bin 317 şehit veren Antep’te birçok çocuk, yaşlı ve kadın da ne yazık ki hayatını kaybetmiştir.

Gaziantep Savunması’nda Şeyh Fethullah Cami, Dr. Mecit Barlas tarafından hastane olarak kullanılmış olup birçok yaralı burada tedavi edilmeye çalışılmıştır.

Bu yaralılardan şehit olan çok olmuştur. Hayatını kaybeden şehitler gece karanlığında İhsanbey Cami yanındaki alanda defnedilirken, şehit olan kadınlar da Boyacı Caminde toprağa verildi.

Bu nedenle şehit kadınları ölümsüzleştirmek adına tasarlanan anıtın savaş esnasında kadın şehitlerin defnedildiği yer olan Boyacı Caminin arka bahçesindeki alana yapılması kararlaştırılmıştır.

“Şehit Kadınlar Anıtı”nın açılışı, Gaziantep’in düşman işgalinde kurtuluş günü “25 Aralık” Pazar günü yapılacak.