Gaziantepli Spor Adamı Ali Koç’a önemli görev

Uzun yıllardır Türk sporunun gelişmesi ve kalkınması yönündeki çalışmalarıyla dikkat çeken Ali Koç’un yeni görevi spor camiası tarafından sevinçle karşılandı.

Türkiye Hokey Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanını belirledi. Gaziantep Hokey İl Temsilciliği görevini de sürdüren Ali Koç federasyon tarafından MHK Başkanlığına getirildi. Gaziantepli spor adamı 1963 doğumlu Ali Koç sporla 1977 yılında Atletizmle tanışarak spor dünyasına adım attı. Yaşamının önemli bir bölümünü sporculuk hakemlik ve Antrenörlük sürdüren Ali Koç 18 yıl futbol hakemliği 14 yıl Futbol federasyon Temsilciliği ayrıca 12 yıl Okul sporları federasyonu il temsilciliği 7 yıldır Hokey Federasyon il temsilciği 5 yıldır il temsilcilerinden sorumlu Hokey federasyonu Temsilciler Kurulu Başkanlığı görevlerinin yanı sıra kuruluşundan bu yana Gaziantep kent konseyi spor çalışma grubu üyeliği, genel Sekreterliği çeşitli spor derneklerin de uzun yıllar yöneticilik ve çeşitli dünya şampiyonalarında görevleri sürdürürken son olarak Türkiye Hokey Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevine atandı. Ali Koç Gaziantep’in spor alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu ve bu potansiyelin doğru değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek Gaziantep’te hokeyin sevdirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ve Gaziantepli hakem sayısını arttırmaya çalışacaklarını ifade etti.