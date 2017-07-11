Gaziantepli sporcu dünya üçüncüsü oldu

Organizasyonda 68 kiloda yarışan Gaziantepli sporcu Eren Akkurt dünya 3’üncülüğünü elde ederek bronz madalya kazandı.

Küçük yaşlardan itibaren yüzme ve masa tenisi branşlarının yanında kareteye yönelen Akkurt’un ilgisi babasının karete antrenörü ve iki ablasının da karete’de milli sporcu olmalarıyla daha da arttı. İl genelinde katıldığı yarışmalarda birincilik dereceleri alan Akkurt, bunları Türkiye Şampiyonaları’na taşıdı. Son üç yılda yapılan şampiyonalıklarda ilk üçlerde yer alan Akkurt, haziran ayında Gençlik Olimpiyatları’nda yarışacak sporcu belirleme ilk aşaması seçmelerinde 68 kiloda birinci oldu. Temmuz ayında Hırvatistan’da yapılan Dünya Gençlik Kupası’na katılarak üçüncülüğü elde eden Akkurt’un hedefi 2018 yılında Arjantin’de yapılacak Gençlik Olimpiyatları’na katılarak ülkemize olimpiyat madalyası getirmek. Hırvatistan’ın Umag kentinde gerçekleştirilen Gençler Dünya Kupası’nda 64 ülkeden toplam 2059 sporcu mücadele ederken Türkiye, 19 sporcuyla turnuvaya katılım gösterdi.

Akkurt’un aldığı dereceler

Akkurt, Ümit, Genç ve U21 Türkiye Şampiyonası’nda Ümit Erkek 63 kg, Minikler ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’nda 2001 Doğumlu Yıldız Bay Kumite 55 kg, 23 Nisan Dünya Çocukları Turnuvası’nda 2001 Doğumlu Bay Kumite 35 kg ve Türkiye Çocuklar Karete Şampiyonası’nda 11 Yaş Bay Kumite 35 kg gibi yarışmalarda üçüncülük dereceleri elde etti.