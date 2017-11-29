Gaziantepli ülkücüler Türkeş çalıştayında

Yılında Başbuğ alparslan Türkkeş 3. Gençlik Çalıştayı ve Kurultayı’na katıldı.

Geçtiğimiz hafta sonu Ankara’da yapılan kurultaya Türkiye genelinden yoğun katılım olurkenÜlkü Ocakları Gaziantep İl Başkanlığı’ndan da Ankara’ya çıkarma yapıldı. İl Başkanı Mehmet Fuat Yozbatıran’ın başkanlığında binlerce Gaziantepli ülkücü genç kurultayda yer aldı.

“En güzel cevabı verdik”

Kurultaya 140 bin kişinin katıldığının altını çizen Ülkü Ocakları Mehmet Fuat Yozbatıran Gaziantep teşkilatı olarak büyük katılım sağladıklarını söyledi.

Yozbatıran “ Biz bu davaya olan sevdamızı, inancımızı ve bağlılığımızı en güzel meydanlarda dile getiriyoruz. Başbuğumuz Alparslan Türkeş beyefendinin doğumunun 100. yılında genel merkezimiz tarafından tertip edilen bu çalıştaylada üzerimize oynanan oyunlara en güzel cevabı verdiğimizi düşünüyorum. Bizim davamız Allah davasıdır bitti diyenlerin, artık ayağa kalkamaz diyenlerin 140 bin bozkurttu gördükten sonra elbet dizlerinin bağı çözülmüştür. Şu çok iyi bilinmelidir ki kim ne söylerse söylesin bizim yolumuzda yönümüzde bellidir. Genel Başkanımız Olcay Kılavuz’un yanında, Liderimiz Devlet Bahçeli’nin emrinde cennet mekan Başbuğ Alparslan Türkeş’in izinde bu kutlu yolda bıkmadan usanmadan yolumuza devam edeceğiz” dedi.