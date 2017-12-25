Diğer
Kategoriler
25 Aralık 2017 09:59

Gaziantepliler kurtuluş gününü Ferhat Göçer’le kutladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 96’ncı yıldönümü kutlamaları kapsamında konser veren Ferhat Göçer unutulmaz bir gece yaşattı.

Gaziantepliler kurtuluş gününü Ferhat Göçer’le kutladı

25 Aralık 2017 09:59


Ferhat Göçer Halk Konseri’nden önce Yöresel Müzik Topluluğu ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi sahne aldı. Şahinbey Karataş Kapalı Spor Salonu’nu dolduranlar, sanatçıların performansını ayakta alkışladı.


Gazianteplilerin sabırsızlıkla beklediği Ferhat Göçer sahneye çıktığında ise salon adeta inledi, Göçer, kutlamaya katılan kalabalığa unutulmaz bir akşam yaşattı.


Konser sonrası salondaki gençlere seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, vatanı, namusu ve şerefi için 96 yıl önce gözlerini kırpmadan canlarını feda eden şehit Kamillerin, Şahinbeylerin ve Karayılanların torunlarının bugün geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü söyleyerek, kahramanlık destanı yazılan Antep savunmasını unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını kaydetti.


Şahin daha sonra Göçer’e günün anısına çiçek ve kutnu kumaşından atkı hediye etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
17
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    17°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    13°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    13°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç