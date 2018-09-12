Gaziantepliler, mezarlık kavşağından memnun

Ayrıca açılan bu kavşak ile D-400-İpekyolu'nda trafik akışını sağladı.

Ulaşımda aldığı kararlar ile değişim ve dönüşümün yaşandığı Gaziantep'te, kavşak çalışmaları takdir topladı. Özellikle Mezarlık Kavşağı Köprüsü genişletme çalışmalarında Gaziray-Metro yolunu asfaltlayarak 4 ay boyunca trafik akışını servis yoluyla sağlayan Büyükşehir, D-400-İpekyolu aksını kullanan sürücüleri mağdur etmeden çalışmalarını tamamladı. Mezarlık Kavşağı Köprüsünü kullanan sürücüler, “D-400-İpekyolu üzerinde yer alan Mezarlık Kavşağı, hem şehirlerarası hem de kent merkezinde yer alan önemli bir ulaşım koridorudur, burası şehrin kalbi, bu noktada trafik akmazsa şehir trafiği felç olur. Yıllardır, bu bölge, dini bayramlar öncesinde tıkanırdı, İstanbul trafiğine aratmazdı. Profesyonel bir çalışma sonucunda insanları mağdur etmeden Mezarlık Kavşağı Köprüsü genişletme çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir, büyük bir işin altına imza attı, inanın bizler burada çalışma olup olmadığını fark etmedik, modern bir kavşağa kavuştuk. Araç sayısının her yıl arttığı şehrimizde geniş yollara ve böylesi kavşaklara ihtiyaç var. Kent trafiğini rahatlatan mezarlık kavşağı, Gazianteplileri trafiğin karmaşasından kurtardı. Trafik akışkanlığı sağlandı, trafikte bekleme süresi azaldı. Çok memnunuz. Gerçekten gösterişli, prestijli, modern bir kavşağı şehre kazandıran yetkililerden Allah razı olsun. Büyükşehir Belediyesi, kentin vizyonuna yakışır, standartlara uygun Avrupai bir kavşak yaptı, emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz” diye konuştu.