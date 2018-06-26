Gaziantepspor 9 futbolcusuyla sözleşme yeniledi

Lig ekiplerinden Gaziantepspor iç transferde 9 futbolcusu ile yeni sezon için resmi sözleşme imzaladı. Mali sıkıntılar yaşayan kırmızı-siyahlılar uzun bir aradan sonra ilk kez geçen hafta futbolcularına ödeme yapabilmiş ve futbolculara doğacak sözleşme fesih durumunu ortadan kaldırmıştı.

Yeni sezon için hazırlıklara start veren Gaziantepspor geçtiğimiz yıl kadrosunda bulunan 9 futbolcu ile sözleşme yeniledi. Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımızla yeni sezon için sözleşme yenilendi. İç transferde 9 futbolcumuz ile 2018-2019 sezonu için sözleşme imzalandı. Geçmiş yönetimden kalan alacaklarından dolayı kulübümüze ihtarname çeken oyuncularımıza ödemeleri yapılmış olup Serhan Yılmaz, Harun Enes Nural, Mustafa Çakır, Erdal Özdemir, Ahmet Olgun, Müslüm Talşik, Musa Yakar, Selçuk Özcan, İlker Günaslan ve Furkan Fırat Bicen’in 2018-2019 sezonu için sözleşmeleri yenilenerek imzalar atıldı. Kulüp Başkanımız Hasan Şahin, futbolcularımızla yapılan görüşme sonrası hepsine güvendiklerini ve Gaziantepspor’u yeniden hak ettiği noktaya taşıyacaklarını ifade etti" denildi.