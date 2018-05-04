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04 Mayıs 2018 20:06

Gaziantepspor - AÇ Giresunspor maçın ardından

Spor Toto 1.

Gaziantepspor - AÇ Giresunspor maçın ardından

04 Mayıs 2018 20:06

Lig’in son haftasında Gaziantepspor sahasında Akın Çorap Giresunspor’a 5-4 mağlup oldu. Maçın ardından her iki teknik direktör açıklamalarda bulundu.


Karşılaşma sonrası düzenlene basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gaziantepspor Teknik Direktörü Faik Demir, "Sıkıntılı bir sezon geçirdik. son haftalarda özellikle sahaya çıkamayacak durumdaydık. Yine de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Yine çok bariz bireysel hatalardan goller yedik. Ama çocuklarımız maçı hiç bırakmadı. Peş peşe çok güzel goller bulduk. Dengelerin alt üst olduğu bir lig oynadık. İkinci yarıda yine çok basit bireysel hatalardan gol yedik. Bu sezon tüm Gaziantepliler adına çok kötü geçti. Giresunspor’u tebrik ediyorum" dedi.



AÇ Giresunspor cephesi


Akın Çorap Giresunspor Teknik Sorumlusu Adnan Karahan ise, "Gaziantepspor gibi köklü bir camianın bu durumlara düşmesi bir spor adamı olarak bizleri üzdü. Takım olarak sezonun ikinci yarısında bir düşüş yaşadık. Sezonun son maçıydı. Hiçbir iddia yok ama biz her maça 3 puan almak için çıkıyoruz. İlk yarı bize yakışan bir oyun olmadı ama ikinci yarı toparlandık. Oyuncularımı ve Gaziantepspor’un genç oyuncularını tebrik ediyorum" diye konuştu.




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