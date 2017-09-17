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17 Eylül 2017 22:50

Gaziantepspor - Erzurum BB maçı ardından

Gaziantepspor-Erzurum BB karşılaşması sonrasında iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Gaziantepspor - Erzurum BB maçı ardından

17 Eylül 2017 22:50


TFF 1. Lig’in 5. haftasında karşılaşan Gaziantepspor - Erzurum BB maçı 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Maçın ardından her iki takım teknik direktörleri açıklamalarda bulundu. Rakip oyuncuları ve hakemi eleştiren Erzurum BB Teknik Direktörü Osman Özköylü, “Gaziantepsporlu oyuncular oyunu çok soğuttu ve sürekli kendilerini yere bıraktılar. Hakem kararları tamamen faciaydı. Kırmızı kart haksızlıktı Nobre’nin hareketi kırmızı kart değildi. Bugün Gaziantepsporlu oyuncular ve hakem oyun oynatmadılar. Hakemi futbuldan kendisini uzaklaştırmasını rica ediyorum” dedi.


Gaziantepspor Teknik Direktörü Bünyamin Süral ise, hakemin penaltılarını vermediğini belirterek, “oyuncularım kendini yere attı. Evet çünkü bu oyuncuların hepsi gencecik yaşta kondisyon eksiklikleri var. Doğru dürüst beslenemiyorlar. Lütfen bize haksızlık etmesinler” diye konuştu.




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