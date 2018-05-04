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04 Mayıs 2018 10:37

Gaziantepspor için veda zamanı

Spor Toto 1.

Gaziantepspor için veda zamanı

04 Mayıs 2018 10:37

Lig’de bugün başlayacak olan 34. hafta maçlarıyla perde kapanacak. Ligde son hafta maçına çıkacak olan Gaziantepspor da bir nevi veda maçına çıkmış olacak.


Gaziantep ekibi geçen sezon 27 yıl mücadele ettiği Süper Lig’e veda etmiş, bu sezon da 1. Lig’de son sıraya demir atıp 8 hafta önce küme düşmüştü. Kırmızı-siyahlı ekip bugün saat 17.30’da Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda oynayacağı Giresunspor maçıyla Lig’e veda etmiş olacak. Ligde oynadığı 33 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 27 mağlubiyetle 10 puan toplayan ancak çeşitli sebepler nedeniyle 9 puan silme cezası olan Gaziantepspor, 1 puanla son sıraya yer alıyor. Kırmızı-siyahlılar bu 33 karşılaşmada 14 atıp, 95 gol yerken -81 averajla son yılların en kötü gol averajına sahip takım olarak dikkat çekti.




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