Gaziantepspor İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Lig’in 14. haftasında oynayacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Gaziantepspor, TFF 1. Ligin 14.haftasında 03 Aralık Pazar günü sahasında oynayacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarına saat 11.00’de yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Faik Demir yönetiminde, gerçekleştirilen antreman ısınma koşusu ve açma-germe egzersizleri ile başladı. Antrenmanın ana bölümünde toplu-topsuz koşular ve kuvvet çalışmaları yapan kırmızı-siyahlı futbolcular, yarı alanda çift kale yapılan oyun çalışması ile idmanı tamamladı.

Kırmızı-Siyahlı ekip, İstanbulspor maçı hazırlıklarına 28 Kasım Salı günü yapacağı antrenman ile devam edecek.