Gaziantepspor - İstanbulspor maçının ardından

Lig’in 14. haftasında Gaziantepspor sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından her iki teknik adam açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Gaziantepspor Teknik Sorumlusu Faik Demir, 3 Aralık Dünya Engelliler gününü kutlayarak maç hakkında değerlendirmelerde bulundu. Demir, “İstanbulspor’un etkili oyuncuları vardı. Onları analiz etmiştik. Özellikle kanatları çok fazla kullanan ve çok fazla rotasyon yapan bir takımdı. Biz genelde alan savunmasını iyi yaptık. Kendi sahamızdaki bölgeye kadar gelmelerine zaman zaman müsaade etsek de, oradan kazandığımız toplarla pozisyona girmekti düşüncemiz. Rakibimizi ciddiye alıyorduk. İlk yarı beklemediğimiz bir anda gol yedik. Ama daha önceki maçlarda çok çabuk kopan bir Gaziantepspor vardı. Fakat bugün son dakikalara kadar maçı bırakmadılar. İkinci yarıda ise sıklaştırılmış bir oyun anlayışı ile oynadık. Kazandığımız toplarda oyunu açıp biraz daha genişlik vererek pozisyon bulmaktı. Pozisyon bulduk ama ileride çoğalamadık. Sonuçta berabere bitti. Oyuncularımızın alnından öpüyorum“ dedi.

İstanbulspor cephesi

İstanbulspor Teknik Direktörü Tamer Avcı ise, “Gaziantepspor genç bir takım çok mücadele eden bir takım. Biz oyuna gayet iyi başladık ama oyunun başında golü bulduk. Devamını getiremedik bir hata yaptık ondan da gol yedik. Devre böyle bitti. İkinci yarı ise rakibimiz beraberliği yakalayınca coşkulu oynadı, skora tutundu. Biz de bunu değiştirmek adına değişik hamleler yaparak sistemi değiştirdik. Çok pozisyon yakaladık iki topumuz direkten döndü. Ama maç berabere bitti. Önümüze bakacağız. Gaziantepspor’a başarılar diliyorum“ diye konuştu.