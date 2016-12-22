Gaziantepspor kafilesi karayolunda mahsur kaldı

Gaziantepspor, Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşma için Gaziantep’ten Adana’ya hareket ederken kafileyi taşıyan otobüs kara saplandı.

Alınan bilgiye göre, hava muhalefeti nedeniyle yola erken çıkma kararı alan Gaziantepspor kafilesi, Spor Toto Süper Lig’in 16. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşma için İstanbul’a gitmek amacıyla yola çıktı. Öncelikle Gaziantep Havalimanı’nı tercih eden kafile, kar yağışı dolayısıyla uçak seferlerinin iptal edilmesi nedeniyle karayolu ile Adana’ya doğru hareket etti. Şakirpaşa Havalimanı’nı kullanarak İstanbul’a gitmeyi planlayan kırmızı-siyahlı ekibin yer aldığı takım otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) yolunda kara saplandı. Bir süre mahsur kalan kafile, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen kar temizleme mücadelesinin ardından kurtarıldı. Adana’da konaklayacak takımın, son antrenmanın ardından İstanbul’a uçakla geçeceği öğrenildi.