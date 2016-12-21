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21 Aralık 2016 19:02

Gaziantepspor - Kırklarelispor maçının ardından

Gaziantepspor - Kırklarelispor maçının ardından

21 Aralık 2016 19:02

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü maçında Gaziantepspor, sahasında konuk ettiği Kırklarelispor’u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından her iki takımın teknik adamları açıklamalarda bulundu.
Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gaziantepspor’un Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, "Zor şartlarda altında oynan bir maç. Tabi ki oyuncular için baktığımız zaman sahada zor durdular. Kar altında oynandı.Takım mantalite ve taktiksel olarak oyuncular sahada tam olarak istediğini yapamadı. Son zamanlardaki gidişatımızı değiştirmek adına bu maç bizim için iyiydi. İnşallah bu kazanan takım görüntüsünü sürdürmeye devam ederiz” dedi.

Kırklarelispor cephesi
Kırklarelispor Teknik Direktörü Ali Özçelik ise oyuncuları tebrik ettiğini belirterek, ”Katıldığımız bu organizasyonda gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Bundan sonra oynayacağımız son 3 maçta da puan ya da puanlar alabilmek için elimizden geleni yapmak istiyoruz. İyi de futbol oynadık. Saha ve zemin şartları çok ağırdı. Takımdaki oyuncularımı tebrik ediyorum. Gaziantepspor’u da tebrik ediyorum” diye konuştu.



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