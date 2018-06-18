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18 Haziran 2018 17:58

Gaziantepspor Kulüp Başkanı Şahin’den suç duyurusu

Gaziantepspor Kulüp Başkanı Hasan Şahin, kulüpte yapılan inceleme sonrası usulsüzlük tespit ettiklerini ve Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Gaziantepspor Kulüp Başkanı Şahin’den suç duyurusu

18 Haziran 2018 17:58


Gaziantepspor Kulüp Başkanı Hasan Şahin, yaptığı yazılı açıklamada Gaziantepspor’un son 10 yılı ile ilgili usulsüzlükler tespit ettiklerini belirterek, önceki yönetimler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Şahin, "Karar defterinde ciddi usulsüzlükler tespit ettik. Eski yönetimin zimmetine para geçirdiği şu an görülmektedir. Eski yönetimle ilgili son 10 yılın evrakları ve karar defterinin incelenmesi için savcılığa ve dernekler masasına suç duyurusunda bulunduk. Taraftarımıza söz verdiğim gibi Gaziantepspor’un hakkını sonuna kadar savunacağım" dedi.




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