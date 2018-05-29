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29 Mayıs 2018 11:37

Gaziantepspor’da 12 personelin işine son verildi

Yaşadığı ekonomik sıkıntıları bir türlü aşamayan ve iki yıl içinde Süper Lig’den Spor Toto 2.

Gaziantepspor’da 12 personelin işine son verildi

29 Mayıs 2018 11:37

Lig’e düşen Gaziantepspor’da mali yükü hafifletmek amacıyla kulüpte çalışan 12 personelin işine son verildi.


Kırmızı-siyahlı kulübün resmi sosyal medya hesabından "Kulübümüze Hizmet Veren Personellerimize Teşekkürler" başlığıyla paylaşılan mesajda, "İçinde bulunduğu durum ve ekonomik anlamda zor şartlar nedeniyle Kulübümüzde 12 personelimizin iş akışlarına son verilmiştir. Süper Lig’den 1. Lig’e ve ardından 2. Lig’e düşmesiyle birlikte ekonomik anlamında zor günler yaşayan Kulübümüzde 12 personellerimizle yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Gaziantepspor’umuza vermiş oldukları hizmetlerden dolayı kendilerine teşekkür ediyor, yeni iş hayatlarında başarılar diliyoruz" denildi.


Geçtiğimiz haftalarda yapılan olağanüstü genel kurulla Hasan Şahin’in başkanlığa seçildiği Gaziantepspor’da önümüzdeki yıl planlamasının ve hedefinin ne olacağı belirsizliğini korurken, yeni yönetim sıcak para kaynağı sağlamak için üyelere aidat çağrısı yapmıştı. Öte yandan yönetimin kulübün maddi yükünü hafifletmek için kemer sıkma ve kaynak sağlama çalışmalarına devam etmesi bekleniyor.




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