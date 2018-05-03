Gaziantepspor’da başkanlık seçimi 12 Mayıs’a kaldı

Celal Doğan Tesisleri’nde saat 15.00’te toplanan bazı kulüp üyeleri yeterli çoğunluk sağlanamadığı için seçimin ertelenmesiyle tekrar dağıldı. 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 15.00’te çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek seçimde tek aday Mehmet Kızıl.

Daha önce kulüpte başkan yardımcılığı da yapan Kızıl, "Seçime tek aday tek liste olarak giriyoruz. Bugün maalesef seçim için yeterli çoğunluk sağlanamadığından genel kurulumuz 12 Mayıs’a kaldı. Biz yönetim listemizle 12 Mayıs’ta bu seçimi alıp Gaziantepspor’u bu dar boğazdan, sıkıntılardan ve olumsuzluklardan kurtarıp eski günlerine tekrar döndüreceğiz. Bu süreçte yeniden diriliş için taraftarlarımızı ve şehir halkını yanımızda görmek istiyoruz" dedi.