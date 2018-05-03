Diğer
Kategoriler
03 Mayıs 2018 18:46

Gaziantepspor’da başkanlık seçimi 12 Mayıs’a kaldı

Gaziantepspor’da bugün yapılması planlanan başkanlık seçimi çoğunluk sağlanamadığı için 12 Mayıs’a ertelendi.

Gaziantepspor’da başkanlık seçimi 12 Mayıs’a kaldı

03 Mayıs 2018 18:46


Celal Doğan Tesisleri’nde saat 15.00’te toplanan bazı kulüp üyeleri yeterli çoğunluk sağlanamadığı için seçimin ertelenmesiyle tekrar dağıldı. 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 15.00’te çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek seçimde tek aday Mehmet Kızıl.


Daha önce kulüpte başkan yardımcılığı da yapan Kızıl, "Seçime tek aday tek liste olarak giriyoruz. Bugün maalesef seçim için yeterli çoğunluk sağlanamadığından genel kurulumuz 12 Mayıs’a kaldı. Biz yönetim listemizle 12 Mayıs’ta bu seçimi alıp Gaziantepspor’u bu dar boğazdan, sıkıntılardan ve olumsuzluklardan kurtarıp eski günlerine tekrar döndüreceğiz. Bu süreçte yeniden diriliş için taraftarlarımızı ve şehir halkını yanımızda görmek istiyoruz" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç