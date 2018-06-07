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07 Haziran 2018 10:34

Gaziantepspor’da Ender Alkan dönemi

Spor Toto 2.

Gaziantepspor’da Ender Alkan dönemi

07 Haziran 2018 10:34

Lig ekiplerinden Gaziantepspor’un yeni teknik direktörü belli oldu. Geçtiğimiz günlerde Faik Demir ile yollarını ayıran kırmızı-siyahlı ekip takımın başına Ender Alkan’ı getirdi.


Gaziantepspor’un resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Gaziantepspor Profesyonel A Takımımızın Teknik Direktörü Ender Alkan oldu. Kulüp Başkanımız Hasan Şahin ve yöneticilerimizin bugün yaptığı görüşmenin ardından takımımızın yeni teknik direktörü olmuştur. Ender Alkan’a kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz" denildi.


Maltepespor, Kartalspor, Bursaspor, Ankaragücü, Denizlispor, Diyarbakırspor, Kasımpaşa, Darıca Gençlerbirliği, Zeytinburnu ve Bugsaşspor gibi takımlarda futbol oynayan Ender Alkan, Kasyeri Erciyespor altyapısından sonra Çaykur Rize U21 ve A takımlarında antrenör olarak görev yaptı. Alkan, Çaykur Rizespor’da Hikmet Karaman ve İbrahim Üzülmez ile çalışmıştı.




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