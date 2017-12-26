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26 Aralık 2017 20:00

Gaziantepspor’da Faik Demir ile yollar ayrıldı

TFF 1.

Gaziantepspor’da Faik Demir ile yollar ayrıldı

26 Aralık 2017 20:00

Lig ekiplerinden Gaziantepspor’da Teknik Direktör Faik Demir ile yollar ayrıldı.


Gaziantepspor Kulubü’nden yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun Teknik Direktör Faik Demir ile yaptığı görüşme sonucunda, her iki tarafın menfaatleri açısından gelinen noktada ayrılmanın en uygun yol olduğuna karar verilmiştir. Sayın Faik Demir’e bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kulübümüze vermiş oldukları emek ve mesaiden dolayı teşekkür ederiz" denildi.


Açıklamada, kulüp yönetiminin aldığı karar ile Demir’den boşalan teknik direktörlük görevine Vedat Özsoylu’nun getirildiği belirtilerek, Özsoylu ve ekibine yeni görevinde başarı temennisi de yer aldı.




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