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01 Mayıs 2018 16:34

Gaziantepspor’da Mehmet Kızıl sürprizi

Yaşadığı sıkıntılarla gündemden düşmeyen Gaziantepspor adına sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

Gaziantepspor’da Mehmet Kızıl sürprizi

01 Mayıs 2018 16:34

Gaziantep ekibinde daha önceki yönetimlerde asbaşkanlık ve başkan yardımcılığı yapan Mehmet Kızıl başkanlığa aday olduğunu açıkladı.


Geçtiğimiz sezon 27 yıl mücadele ettiği Süper Lig’e veda eden, bu sezon yer aldığı Spor Toto 1 .Lig’de de hiçbir varlık gösteremeyen kırmızı-siyahlı ekip, 12 Mayıs’ta bu yıl üçüncü kez olağanüstü genel kurul yapacak. Süper Lig tarihinin önemli takımlarından biri olan, başarılı sonuçları ve oynadığı oyunla dikkat çeken ve ligin en zor deplasmanlarından biri olan Gaziantepspor, şimdi taraftarlarının içini acıtan bir hale bürünmüş durumda. Son haftaya girilen Spor Toto 1. Lig’de bitime 8 hafta kala alt lige düşmesi kesinleşen, maçlara otobüslerle gidip gelen, tesisleri kapalı olan ve içecek suyu dahi bulunmayan Gaziantepspor için sürpriz bir gelişme yaşandı.



Mehmet Kızıl sürprizi


Geçtiğimiz yıllarda güneydoğu ekibinin başkanlığını yapan İbrahim Kızıl’ın kardeşi olan ve bir dönem kulüpte asbaşkanlık da yapan Mehmet Kızıl 12 Mayıs’ta yapılacak kongrede kesinlikle aday olacağını açıkladı. Resmi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Kızıl, "12 Mayıs’ta yapılacak olan kongrede Allah’ın izniyle başkanlığı alacağım. Projelerim, eylem planım hazır. Yönetim listemi divan kuruluna teslim ettim. Transfer yasağının kalkması için de ne gerekiyorsa yapacağım" diyerek adaylığını duyurdu.


Gaziantepspor’un mazisi önemli takımlardan biri olduğunu ve böyle bir markanın yok olmasına göz yummayacağını vurgulayan Kızıl, "Gaziantepspor ismi 100 milyon Dolar eder, benin gönlüm Gaziantepspor’un 40 milyon TL borç için kapanmasına razı olmadı, olmayacak. Gaziantepspor’u kimseye muhtaç etmeyeceğim, yaşanan komedilere son verip her şeyi sil baştan yapacağım. Gaziantepspor taraftarı da rahat olsun, bu takımın eski günlerine geri dönmesi için ne gerekiyorsa yapacağım. Bu süreçte onlardan sadece destek bekliyorum. Taraftar yanımızda olsun yeter, gerisini biz küllerimizden tekrar doğarak ekibimizle halledeceğiz inşallah" diyerek sözlerine son verdi.




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