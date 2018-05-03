Gaziantepspor’da olağanüstü kongre günü

Lig’de de hiçbir varlık gösteremeyerek 2. lige düşen Gaziantepspor’da bugün olağanüstü kongre yapılacak.

Bu yıl üçüncü kez olağanüstü kongre yapacak olan kırmızı-siyahlılarda yeni başkanın kim olacağı merak ediliyor. Gaziantepspor’da mevcut başkan Huzeyfe Durmaz, geçtiğimiz günlerde kongre kararı almış ve seçimde aday olmayacağını açıklamıştı. Huzeyfe Durmaz’ın yeniden aday olmayacağı olağanüstü genel kurulda şu ana kadar sadece eski yönetimlerde başkan yardımcılığı yapan Mehmet Kızıl’ın aday olduğu belirtildi. Bazı duyumlara göre ise daha önceki seçimlerde de aday olan Hasan Şahin’in bu seçimde de tekrar aday olabileceği ifade ediliyor. Kırmızı-siyahlıların olağanüstü genel kurulu bugün saat 15.00’te Celal Doğan Tesisleri’nde yapılacak.

Genel kurulda çoğunluğun sağlanamaması halinde 12 Mayıs’ta yine Celal Doğan Tesisleri’nde saat 15.00’te çoğunluğa bakılmaksızın kongre gerçekleşecek.