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28 Haziran 2018 19:24

Gaziantepspor’da sportif direktör belli oldu

Spor Toto 2.

Gaziantepspor’da sportif direktör belli oldu

28 Haziran 2018 19:24

Lig ekiplerinden Gaziantepspor’da sportif direktör belli oldu. Yeni sezon hazırlıklarına ve transfer çalışmalarına devam eden kırmızı-siyahlı ekip sportif direktörlüğe Hasan Basut’u getirdi.


Konu ile ilgili Gaziantepspor’dan yapılan açıklamada, "2018-2019 sezonunda TFF 2. Ligi’nde mücadele edecek olan kulübümüzün sportif direktörlüğüne Hasan Basut getirildi. Kulüp Başkanımız Hasan Şahin, daha önce de altyapımızda görev yapan Hasan Basut ile anlaşarak sportif direktörlüğe getirdi. Sportif Direktörümüz Hasan Basut’a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi.




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