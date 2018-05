Gaziantepspor’da yeni yönetim mazbatasını aldı

Yeni başkan Hasan Şahin önderliğinde toplanan yönetim mazbatasını aldıktan sonra görev dağılımını da yaptı.

Yapılan toplantının ardından konuşan Gaziantepspor Kulüp Başkanı Hasan Şahin, "Artık konuşma zamanı değil, icraat zamanı. Gaziantepspor’u eski günlerine kavuşturmak için çok çalışacağız" dedi.

Kırmızı-siyahlı ekipte yeni yönetimin görev dağılımı ise şöyle oluştu:

"Başkan Hasan Şahin, As Başkan/F Şube Sorumlusu Hayri Öztürk, As Başkan/Mali İşler Sorumlusu Ahmet Satıcı, As Başkan Zeki Gürsel, As Başkan-İzzet Bakır, As Başkan/K. İdare Amiri Mehmet Özdemir, As Başkan/Hukuk İşleri Sorumlusu Hasan Gür, As Başkan/Altyapı Sorumlusu Ökkeş Koyuncu, Genel Sekreter Bülent Mamatoğlu, Dış İşleri Sorumlusu Samet Bayrak, Muhasip Üye (Sayman) Mustafa Şahin, Federasyon Temsilcisi Fatih Türkaslan, Bölge Sorumlusu Ertuğrul Ahi, İl Spor ve Güvenlik Kurul Temsilcisi Galip Ünlükara, Tesis ve Yatırımlar Sorumlusu Davut Ağaçkıran, Taraftar Sorumlusu Mecit Katırcı, Altyapı ve Amatör Şubeler Sorumlusu Fatih Duran, Altyapı ve Amatör Şubeler Sorumlusu Cengiz Koyun, Halkla ilişkiler Sorumlusu Cesur Kıvanç, Resmi Kurumlar Sorumlusu M. Ercan Çapar."