Gaziantepspor’dan indirimli kulüp üyelik kampanyası

Başkan Hasan Şahin ve yönetim kurulu ortak kararıyla yapılan açıklamada, "Öğrencilerimiz, engelli vatandaşlarımız, şehit yakınlarımız ve gazilerimiz %50 indirimle kulübümüze üye olabileceklerdir. İlgilenenler ücret konusunda kulübümüzün muhasebe bölümünden gerekli bilgiyi alabilir. Ayrıca öğrenci, engelli, şehit yakınları ve gazilerimize yeni üyeliklerde uygulanan yüzde 50 indirimin yanında Başkanımız Hasan Şahin tarafından yeni üye olan herkese Gaziantepspor forması hediye edilecektir" denildi.

Gaziantepspor’dan yapılan açıklamanın devamında, "Üye olmak isteyenlerin Gaziantepspor Kulübü üyelik formunu eksiksiz doldurmaları, adli sicil kayıt belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi ve 2 adet vesikalık fotoğraf getirmeleri yeterli olacaktır" ifadeleri kullanıldı.